Почему турбированные двигатели эффективнее атмосферных

Сегодня споры о преимуществах турбированных и атмосферных двигателей остаются актуальными: у каждой из этих технологий свои сильные и слабые стороны. В турбированных моторах воздух подаётся через турбину, что позволяет усилить мощность, а в атмосферных двигателях — за счёт поршневой системы, что делает их более надёжными.
Однако утверждают, что за турбированными двигателями будущее. Среди их преимуществ выделяются экономичность и низкий расход топлива, особенно в моделях с небольшим объёмом. Крутящий момент у турбомоторов также заметно выше, чем у "атмосферников", что положительно сказывается на динамике разгона.
Кроме того, надёжность, которая исторически была преимуществом атмосферных моторов, постепенно закрепляется и за турбированными моделями. Это означает, что они смогут предлагать всё больше мощности и экономичности без ущерба для долговечности.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.