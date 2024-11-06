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Почему турбированные двигатели эффективнее атмосферных

Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
1:00
Авто

Сегодня споры о преимуществах турбированных и атмосферных двигателей остаются актуальными: у каждой из этих технологий свои сильные и слабые стороны. В турбированных моторах воздух подаётся через турбину, что позволяет усилить мощность, а в атмосферных двигателях — за счёт поршневой системы, что делает их более надёжными.

Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Однако утверждают, что за турбированными двигателями будущее. Среди их преимуществ выделяются экономичность и низкий расход топлива, особенно в моделях с небольшим объёмом. Крутящий момент у турбомоторов также заметно выше, чем у "атмосферников", что положительно сказывается на динамике разгона.

Кроме того, надёжность, которая исторически была преимуществом атмосферных моторов, постепенно закрепляется и за турбированными моделями. Это означает, что они смогут предлагать всё больше мощности и экономичности без ущерба для долговечности.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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