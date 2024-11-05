Почему спидометры автомобилей не всегда точны

Как автомобильные спидометры обманывают водителей

Спидометры современных автомобилей не всегда показывают точную скорость. Основная причина кроется в изначально заложенной производителем погрешности, которая допускается на основании стандартов и рекомендаций. Сегодняшние автомобильные измерители скорости соответствуют утверждённым ГОСТам и международным требованиям, которые, в первую очередь, ориентированы на безопасность водителей и пассажиров.

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Согласно стандартам, спидометры могут слегка завышать скорость, но ни в коем случае не занижать её. Этот запас — своего рода "защита", которая помогает водителям лучше контролировать ситуацию на дороге. Производители всегда сообщали о наличии погрешности в показаниях спидометра, объясняя это индивидуальными особенностями машин.

Кроме того, настройка спидометра в автомобилях может варьироваться в зависимости от страны. Например, при калибровке на заводе устанавливается так называемая крейсерская скорость, которая в большинстве случаев равна 60 км/ч. Это значит, что на скорости 120 км/ч погрешность может составлять около 10 км/ч, что даёт водителю небольшой запас — возможно, жизненно важный.

Уточнения

Спидо́метр — измерительный прибор для определения модуля мгновенной скорости движения.

