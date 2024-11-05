Какие шипованные шины лучше всего подходят для зимних дорог

От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог

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Многие считают, что шипованные шины пригодны только для заполярных дорог, но и в суровую русскую зиму такие шины могут стать незаменимыми. На некоторых участках, где обычные зимние покрышки с ламелями теряют эффективность, шипы значительно повышают безопасность.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Тем не менее, у шипованных шин есть и свои минусы. Они шумят при езде, добавляют вес автомобилю, что ведёт к большему расходу топлива, и ускоряют износ дорожного покрытия. Кроме того, шипы могут выпасть, особенно у недорогих моделей.

Среди шипованных шин выделяются несколько моделей, где эти недостатки сведены к минимуму. Одной из лучших признана Continental IceContact 3: её V-образный рисунок быстро убирает ледяные частички, а прорезные ламели помогают удерживать сцепление на заснеженной дороге. Главная особенность — уникальные шипы ContiFlexStud, которые обеспечивают уверенное управление на гололёде.

Финские Nokian Hakkapeliitta 9 отличаются массивными V-образными кромками, которые усиливают сцепление со снегом. Эти шины оснащены двумя типами шипов: одни отвечают за разгон и торможение, другие — за управляемость.

Покрышки Michelin X-Ice North 4 содержат от 250 до 270 шипов — на 30% больше, чем у ближайших конкурентов, что улучшает торможение и общую устойчивость на дороге.

На четвёртом месте — Gislaved Nord*Frost 200, сочетающий приемлемую цену и достойное качество. Косые канавки на рисунке помогают при движении по воде или талому снегу.

Замыкает пятёрку Hankook Winter i*Pike RS2 W429 — удачное сочетание доступной цены и качества, высоко ценимое автолюбителями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

