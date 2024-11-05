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Рейтинг лучших автомобилей 2024 года по управляемости

Пять лидеров управляемости: лучшие автомобили 2024 года
Авто

Названы пять лучших автомобилей 2024 года с исключительной управляемостью. Первое место в этом рейтинге заслуженно занял Porsche 911 Carrera S — модель, ставшая эталоном точности и лёгкости в управлении. Инженерам удалось сохранить культовые особенности автомобиля, что порадовало поклонников, отмечающих его интуитивность в вождении.

Пять лидеров управляемости: лучшие автомобили 2024 года
Фото: Wikipedia by pelican-actor, CC BY 2.0

На втором месте расположился легендарный Ford Mustang Shelby GT350. Водители уверяют, что это авто отличается высоким уровнем контроля и надёжным сцеплением с дорогой. Тормозная система Mustang реагирует безупречно, что делает его выбором, достойным своей позиции.

Третье место завоевал BMW M2 Competition, который часто называют гоночным автомобилем для начинающих. В нём есть возможность настраивать отклик дроссельной заслонки и регулировать жёсткость переключения передач — идеальный баланс для уверенного вождения.

Jaguar XE SV Project 8 оказался на четвёртой строчке, уступив соперникам, несмотря на качественные тормоза и приятное управление. Завершает пятёрку McLaren Senna. Хотя автомобиль хорошо управляется, в сравнении с конкурентами он выглядит немного недоработанным, что и объясняет его позицию в списке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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