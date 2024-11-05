Как подготовить коробку передач к зимнему сезону

АКПП зимой: что проверить, чтобы не остаться на дороге

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Перед холодным сезоном водителям стоит обратить внимание на состояние коробки передач: её неисправность может обернуться серьёзными проблемами на зимних дорогах.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Особенно важна проверка для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач, так как для них риск поломок возрастает при неправильной эксплуатации.

Наиболее частой причиной неисправности трансмиссии становится износ коробки передач или её деталей. Дополнительный фактор риска — использование неподходящей трансмиссионной жидкости.

Автолюбителям стоит насторожиться, если появились следующие признаки неисправности "автомата". Во-первых, ощутимые толчки при движении на плохо прогретом двигателе часто сигнализируют о проблемах с гидравлическим блоком или катушками индуктивности.

Ещё один тревожный симптом — посторонние звуки, такие как вой или скрежет, которые указывают на недостаток трансмиссионной жидкости или на поломку узла. В таком случае посещение автосервиса — обязательная мера, так как затягивание ремонта может привести к серьёзным последствиям.

Ещё один признак неисправности — запах гари. Он возникает из-за утечки трансмиссионной жидкости и требует немедленного визита в автосервис. О возможных проблемах также сигнализируют масляные пятна под автомобилем.

Последний повод для беспокойства — буксование на месте, которое указывает на износ деталей трансмиссии и также требует осмотра и ремонта.

Уточнения

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

