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Рейтинг экономичных кроссоверов: топ-10 моделей с низким расходом топлива

Экономичность на дороге: 10 лучших кроссоверов с низким расходом топлива
2:06
Авто

Топ-10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов возглавил Volvo XC40, оснащённый 2,0-литровым дизельным двигателем на 150 лошадиных сил и потребляющий всего 5,3 литра на 100 километров пути. Второе место занял BMW X1 с автоматической коробкой передач и 2,0-литровым мотором на 150 л. с., его расход топлива составляет 5,7 литра на 100 км.

Экономичность на дороге: 10 лучших кроссоверов с низким расходом топлива
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Третью позицию удерживает Suzuki Vitara, расходующий 5,8 литра на 100 км. Этот кроссовер оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л. с., работающим в паре с механической коробкой передач. На четвёртой строчке расположился Audi Q3 с 1,4-литровым двигателем на 150 л. с. и расходом 6 литров на 100 км.

Пятёрку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan с 2,0-литровым дизельным двигателем на 150 л. с., потребляющий 6,1 литра топлива на 100 км. Шестое место досталось обновлённой версии Nissan Qashqai, которая расходует 6,2 литра на 100 км, далее идёт KIA Sportage с показателем 6,4 л/100 км, а замыкает тройку Mercedes-Benz GLA, требующий 6,5 литра на 100 км.

Завершают десятку Subaru XV и Toyota RAV4, оба расходующие 6,6 литра на 100 км пути. Subaru XV укомплектован 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л. с., а Toyota RAV4 — 2,0-литровым мотором на 149 л. с.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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