Нестандартные инженерные решения китайских автопроизводителей

Китайские кроссоверы: интересные детали, о которых мало кто знает

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Некоторые особенности китайских кроссоверов вызывают удивление у их владельцев. Например, у паркетника FAW Besturn X40 крышка двигателя выполнена в нестандартном дизайне. Она совмещена с резонансной камерой для воздушного потока, что делает замену свечей зажигания непростой задачей.

Фото: openverse by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Другой необычной чертой FAW Besturn X40 стало объединение фары ближнего и дальнего света в одном модуле, хотя раздельные приборы выглядели бы более гармонично.

У кроссовера DFM AX4 модуль контроля двигателя располагается над аккумулятором, что создаёт неудобства зимой. А модуль управления коробкой передач установлен слишком низко, поэтому он быстро загрязняется.

Chery Tiggo 4 также отличается не самой удобной системой кондиционирования из-за совмещённых подводов для хладагента. Кроме того, использование высоковольтных проводов зажигания в этой модели вызывает вопросы у владельцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

