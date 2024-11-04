Нестандартные инженерные решения китайских автопроизводителей

Некоторые особенности китайских кроссоверов вызывают удивление у их владельцев. Например, у паркетника FAW Besturn X40 крышка двигателя выполнена в нестандартном дизайне. Она совмещена с резонансной камерой для воздушного потока, что делает замену свечей зажигания непростой задачей.
Другой необычной чертой FAW Besturn X40 стало объединение фары ближнего и дальнего света в одном модуле, хотя раздельные приборы выглядели бы более гармонично.
У кроссовера DFM AX4 модуль контроля двигателя располагается над аккумулятором, что создаёт неудобства зимой. А модуль управления коробкой передач установлен слишком низко, поэтому он быстро загрязняется.
Chery Tiggo 4 также отличается не самой удобной системой кондиционирования из-за совмещённых подводов для хладагента. Кроме того, использование высоковольтных проводов зажигания в этой модели вызывает вопросы у владельцев.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?