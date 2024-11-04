Наиболее популярные сервисные услуги для подготовки авто к зиме

Главные сервисные услуги для безопасной зимы

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Самыми популярными услугами при подготовке авто к зиме стали проверка состояния АКБ, диагностика тормозной системы и замена жидкости омывателя. Анализ заявок на техобслуживание в зимний сезон 2024-2025 годов показал, что автолюбители стараются основательно подготовить свои машины к холодам, уделяя внимание не только аккумулятору и тормозам, но и состоянию внешних систем и ходовой части.

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При этом традиционная услуга по смене шин на зимние в исследовании не учитывалась. Лидерами по спросу в предзимний период оказались проверка и заряд АКБ, силиконовая обработка уплотнителей, а также промывка форсунок и замена жидкости омывателя для поддержания чистоты стёкол.

Популярностью также пользуется компьютерная диагностика электронных систем и наружного освещения. В дополнение автолюбители часто заказывают полную проверку тормозов и ходовой части, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге. Среди услуг, востребованных чуть меньше, можно выделить установку предпускового подогревателя, который помогает запускать двигатель в сильные морозы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

