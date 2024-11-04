Чем заменить тормозную жидкость в случае утечки на дороге

Экстренные способы замены тормозной жидкости в пути

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На случай внезапной утечки тормозной жидкости в пути, важно сначала выявить и устранить причину неисправности. Когда проблема решена, можно временно восполнить уровень жидкости.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Самый доступный вариант — обычная вода, но при частом торможении она быстро закипает, а зимой легко замерзает. Поэтому при использовании воды для восстановления тормозной жидкости, лучше ехать медленно, тормозя двигателем, и использовать педаль только для полной остановки.

Зимой подойдёт спирт, водка или даже портвейн: они не замёрзнут, хотя при интенсивном торможении тоже могут закипеть. "Незамерзайка" работает по такому же принципу — не замерзает, но подвержена закипанию.

Оптимальным вариантом является жидкость для гидроусилителя руля, если она оказалась под рукой. Антифриз — ещё один спаситель в дороге: практически у каждого водителя он есть в запасе. При необходимости можно даже немного антифриза слить из системы охлаждения.

Эти меры помогут лишь добраться до ближайшего сервиса и предназначены для временной замены тормозной жидкости, чтобы не остаться на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

