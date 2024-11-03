Как продлить срок службы зимних шин: простые рекомендации

Автомобильные шины в среднем рассчитаны на шесть лет службы в зимний период. Однако этот срок может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от различных факторов. Например, плавная обкатка новых шин осенью значительно продлевает их ресурс.
На износ также влияет стиль вождения: частые резкие разгоны и торможения ускоряют старение материала. При выборе шин важно обращать внимание на протектор и количество шипов, так как эти характеристики влияют на долговечность и сцепление с дорогой.
Если на поверхности шин образовались трещины, это сигнал к замене — такие повреждения ведут к быстрому износу. Кроме того, лучше избегать покупки старых шин: они ухудшают управляемость автомобиля и замедляют торможение в холодное время года, что может сказаться на безопасности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".