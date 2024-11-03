Ошибки водителей, которые приводят к поломке машины

Исследование выявило распространённые ошибки водителей и указало на самые опасные из них. Одной из нежелательных привычек является держать руку на рычаге коробки передач. При движении лучше держать обе руки на руле — это особенно важно при резких манёврах.
Не менее опасно управлять одной рукой в других ситуациях: во время курения или разговора по телефону. Ещё одной вредной привычкой считается длительное торможение. Продолжительное нажатие на педаль приводит к быстрому износу тормозных колодок и дисков, а в некоторых случаях — даже к возгоранию колодок.
Грубой ошибкой также является запуск двигателя без прогрева в зимние месяцы. "Холодный" пуск усиливает износ деталей мотора. Для безопасного прогрева двигателя обычно достаточно нескольких минут.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".