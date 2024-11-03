Ошибки водителей, которые приводят к поломке машины

Рискованные привычки за рулём: ошибки, которые дорого стоят

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Исследование выявило распространённые ошибки водителей и указало на самые опасные из них. Одной из нежелательных привычек является держать руку на рычаге коробки передач. При движении лучше держать обе руки на руле — это особенно важно при резких манёврах.

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Не менее опасно управлять одной рукой в других ситуациях: во время курения или разговора по телефону. Ещё одной вредной привычкой считается длительное торможение. Продолжительное нажатие на педаль приводит к быстрому износу тормозных колодок и дисков, а в некоторых случаях — даже к возгоранию колодок.

Грубой ошибкой также является запуск двигателя без прогрева в зимние месяцы. "Холодный" пуск усиливает износ деталей мотора. Для безопасного прогрева двигателя обычно достаточно нескольких минут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

