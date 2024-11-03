Частое сердцебиение повышает риск ДТП

Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП

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Оказалось, что биение сердца способно повышать риск ДТП. В исследовании с использованием виртуальной реальности водители-волонтёры проходили тест на симуляторе, объезжая препятствия на виртуальном автомобиле. Анализ показал, что при совпадении сердцебиения с появлением преграды у участников снижалась скорость реакции, что резко увеличивало вероятность столкновения.

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Снижение реакции связано с высоким уровнем возбуждения и учащённым сердцебиением. Эксперимент подтвердил, что интенсивный ритм сердца может замедлять активность мозга, ухудшая способность моментально реагировать на неожиданные ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

