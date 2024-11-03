Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево
Климатические рекорды холода: где и как они зафиксированы
Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера
Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт
Корица: мощное средство против стресса и диабета
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки

Частое сердцебиение повышает риск ДТП

Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
0:42
Авто

Оказалось, что биение сердца способно повышать риск ДТП. В исследовании с использованием виртуальной реальности водители-волонтёры проходили тест на симуляторе, объезжая препятствия на виртуальном автомобиле. Анализ показал, что при совпадении сердцебиения с появлением преграды у участников снижалась скорость реакции, что резко увеличивало вероятность столкновения.

Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Снижение реакции связано с высоким уровнем возбуждения и учащённым сердцебиением. Эксперимент подтвердил, что интенсивный ритм сердца может замедлять активность мозга, ухудшая способность моментально реагировать на неожиданные ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Последние материалы
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки
Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.