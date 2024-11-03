Температура, при которой прогрев двигателя обязателен

Прогрев автомобиля в летние месяцы не требуется. Однако с приходом холодов этот процесс становится необходимым. На морозе моторное масло становится гуще, и детали двигателя получают недостаточную смазку.
Поэтому начинать движение сразу после запуска двигателя не рекомендуется: мотору нужно немного времени для прогрева перед началом поездки. Так масло приобретёт нужную текучесть, а двигатель — подходящую для работы температуру.
Отмечается, что прогревать двигатель следует, когда ночные температуры опускаются ниже нуля. При первых заморозках будет достаточно нескольких минут прогрева.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".