Температура, при которой прогрев двигателя обязателен

В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость

Прогрев автомобиля в летние месяцы не требуется. Однако с приходом холодов этот процесс становится необходимым. На морозе моторное масло становится гуще, и детали двигателя получают недостаточную смазку.

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Поэтому начинать движение сразу после запуска двигателя не рекомендуется: мотору нужно немного времени для прогрева перед началом поездки. Так масло приобретёт нужную текучесть, а двигатель — подходящую для работы температуру.

Отмечается, что прогревать двигатель следует, когда ночные температуры опускаются ниже нуля. При первых заморозках будет достаточно нескольких минут прогрева.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

