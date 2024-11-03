Tesla предупреждает о рисках износа eMMC в старых моделях

Электромобиль Tesla впервые был представлен в 2006 году. С тех пор прошло достаточно времени, и теперь первые модели начинают проявлять "возрастные" проблемы.
Одной из распространённых технических неисправностей стал ускоренный износ флеш-памяти eMMC, размещённой на плате управления мультимедиа (MCUv1). По мере заполнения памяти новые данные записываются поверх старых, что может привести к отказу флеш-накопителя и блокировке электромобиля.
Эту неисправность можно устранить заменой микросхемы, но подобные манипуляции требуют профессиональных навыков. Tesla предлагает владельцам платные услуги по замене контроллера, стоимость которых колеблется от 1,8 до 3 тысяч долларов. Прогнозы показывают, что подобные неисправности могут возникнуть и на более новых моделях Tesla.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".