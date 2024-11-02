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Рейтинг экономичных автомобилей B-класса: топ-10 моделей

Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
1:52
Авто

Выбор автомобиля всё чаще зависит не только от его характеристик, но и от уровня экономичности. Пониженный расход топлива — важный фактор, привлекающий внимание автолюбителей, особенно среди B-класса.

Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мы подготовили рейтинг наиболее экономичных автомобилей в этом сегменте. Лидером списка стал дизельный кроссовер Citroen C3 Aircross. Модель оснащена 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач и расходует всего 4,3 литра на 100 километров пути.

На втором месте — ещё один представитель Citroen, модель DS3. Этот хэтчбек, с двигателем на 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, демонстрирует расход в 4,6 литра на 100 км.

Замыкает тройку лидеров Peugeot 2008, который оснащён автоматической трансмиссией и 1,2-литровым мотором на 110 лошадиных сил. Средний расход топлива у этой модели — 4,8 литра на 100 км.

Четвёртую позицию занял лифтбек Skoda Rapid с 1,4-литровым турбомотором, расходующий 5,3 литра на 100 км. Завершает пятёрку KIA Rio, который потребляет от 5,9 до 6,0 литров на те же 100 км.

В десятку наиболее экономичных автомобилей с низким расходом топлива также вошли такие модели, как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, MINI Clubman, Ford Fiesta, а также Ravon R2 и R4.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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