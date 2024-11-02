Какие популярные машины не оправдали ожиданий покупателей

Почему некоторые известные машины не оправдали ожиданий

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Составили антирейтинг популярных автомобилей, которые не оправдали ожиданий. Несмотря на признание среди покупателей, эти модели уступают по качеству более надёжным альтернативам. Эксперты, протестировав машины, указали на очевидные недостатки, рекомендуя взамен проверенные временем и высоко оценённые модели.

Фото: openverse by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Возглавил список Nissan Sentra, который, по мнению специалистов, лучше заменить на Toyota Corolla или Mazda 3, отличающиеся надёжностью и долгим сроком службы. Chevrolet Equinox, занявший второе место в антирейтинге, не оправдал ожиданий экспертов — вместо него советуют присмотреться к Honda CR-V или Subaru Forester.

В сегменте внедорожников Ford Explorer также оказался в списке автомобилей с завышенными ожиданиями. Более качественным выбором станет Kia Sorento. Что касается минивэнов, Honda Odyssey, хоть и пользуется популярностью, уступает в комфорте и безопасности Toyota Sienna и Kia Sedona, которые значительно превосходят его по всем параметрам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

