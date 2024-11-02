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Как открыть заблокированный автомобиль с помощью шнурка

Экспресс-открытие авто без ключей: спасёт простой шнурок
1:23
Авто

Многие водители хотя бы раз в жизни сталкивались с тем, что теряли ключи от машины или случайно забывали их в заблокированном автомобиле. Иногда даже сигнализация может подвести, делая процесс открытия двери непростым испытанием.

Экспресс-открытие авто без ключей: спасёт простой шнурок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако необязательно сразу обращаться к автослесарям — есть простой способ, который может помочь разблокировать дверь практически любой машины без ключей или сложного оборудования. Этот метод впервые был показан в видео, опубликованном в интернете три года назад, и с тех пор получил немало положительных отзывов.

Для разблокировки понадобится только обычный шнурок или прочная тонкая верёвка. Сделайте небольшую петельку в центре верёвки — она должна быть примерно толщиной с палец, чтобы легко затянуться. Затем аккуратно проденьте шнурок в щель между дверью и кузовом.

Достигнув замка, накиньте петлю на внутренний дверной замок и осторожно потяните вверх. Если всё сделано правильно, замок разблокируется, и дверь откроется. С небольшой практикой эта процедура займёт не более 30 секунд.

Конечно, лучше избегать подобных ситуаций, сохраняя ключи при себе и не оставляя их в салоне. Внимательность за рулём поможет водителям сохранить время и нервы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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