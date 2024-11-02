Как продлить срок службы аккумулятора автомобиля

Продлеваем жизнь аккумулятору: главные рекомендации

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Заряд автомобильного аккумулятора напрямую влияет на работу всех систем машины. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, важно соблюдать несколько рекомендаций.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Во-первых, полезно научиться распознавать основные признаки неисправностей. Один из них — это выкипание электролита. Его легко заметить по белому или зеленоватому налёту на клеммах и характерному запаху. Ещё один симптом — это загоревшийся индикатор "Чек" на приборной панели, который сигнализирует о неполадках в работе конкретного узла автомобиля.

Ослабевший свет фар — следующий признак, указывающий на возможную неисправность генератора и скорую разрядку аккумулятора. Также о проблемах говорит неравномерное освещение при изменении нагрузки на двигатель.

Для проверки текущего состояния батареи используют "нагрузочную вилку", с помощью которой определяют уровень заряда, что позволяет понять, нужна ли замена аккумулятора или его ещё можно использовать. Если старый аккумулятор по-прежнему держит заряд, приобретать новый нет смысла.

Не менее важно правильно измерять напряжение. Первым делом проверяют напряжение разомкнутой цепи (без нагрузки). У исправной и полностью заряженной батареи оно составляет от 12,6 до 13 В. Если напряжение ниже 12 В, аккумулятор нуждается в зарядке.

Затем измеряют напряжение под нагрузкой, чтобы оценить "жизнеспособность" батареи. Значение ниже 10 В говорит о необходимости замены аккумулятора, так как простая зарядка уже не спасёт ситуацию.

Часто причиной проблем с аккумулятором становится неисправный генератор, который, работая вместе с двигателем, должен заряжать батарею. Если при этом свет фар нормальный, но не работает приборная панель, вероятнее всего, дело в генераторе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

