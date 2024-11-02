Топ классических авто, цена которых только растёт

Автомобили, которые только дорожают: рейтинг коллекционных раритетов

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок коллекционных автомобилей продолжает привлекать внимание энтузиастов и инвесторов. Вопреки общей тенденции обесценивания подержанных машин, есть модели, которые с годами только прибавляют в цене, становясь настоящей редкостью и перспективным объектом для инвестиций.

Возглавляет рейтинг Fiat 500 1957 года. Легендарная итальянская малолитражка, полюбившаяся многим за уникальный дизайн и стиль, сегодня стоит более 30 тысяч долларов, хотя экземпляры, нуждающиеся в реставрации, можно найти за 10 тысяч.

Ещё одна жемчужина — Jaguar E Type, признанный самим Энцо Феррари одним из самых красивых автомобилей в мире. Его цена может доходить до 250 тысяч долларов за ухоженные модели, что делает его редким и востребованным на рынке.

Особым спросом пользуется и Volkswagen Golf GTi, чья цена на хорошо сохранившиеся экземпляры растёт из-за склонности конструкции к коррозии. BMW M3 E30 также входит в топ с ценой около 100 тысяч долларов.

Среди популярных коллекционных моделей значится и Porsche 911, полюбившийся коллекционерам за уникальную компоновку с задним расположением двигателя и нестандартную систему охлаждения.

Также в списке представленных редких автомобилей — Ford Mustang, Ford Sierra RS Cosworth, Ford Escort RS Cosworth, Mercedes SL500, Acura NSX и Land Rover Defender.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

