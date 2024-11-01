Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю

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Зимой многие водители предпочитают прогревать двигатель перед тем, как отправиться в путь. Однако, вопреки распространённому мнению, эта привычка не продлевает срок службы мотора.

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Прогрев двигателя в режиме холостого хода снижает качество его работы, так как в этот момент внутренняя часть блока получает недостаточное количество смазочного материала.

Работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) основана на сжатии воздушно-топливной смеси поршнями, которые затем поджигаются свечой зажигания, создавая мини-взрывы, высвобождающие энергию для движения автомобиля. Однако в мороз бензин испаряется медленнее, из-за чего процесс возгорания нарушается.

Современные моторы оснащены датчиками температуры, которые регулируют подачу топлива в зависимости от внешних условий. Зимой система подаёт сигнал, и в двигатель впрыскивается больше топлива до тех пор, пока его температура не поднимется до 4-5 градусов. Если двигатель прогревается слишком долго, излишки топлива оседают на стенках цилиндров, что приводит к вымыванию моторного масла и снижению ресурса двигателя.

Тем не менее небольшое время для прогрева всё же необходимо — оно позволяет двигателю достигнуть оптимального состояния для начала движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

