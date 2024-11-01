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Как улучшение экологии меняет рынок автомобилей и транспортную инфраструктуру

Грядёт эра электромобилей и велосипедов: будущее городского транспорта уже близко
1:13
Авто

За последние годы отношение к автомобилям существенно изменилось, особенно в странах Западной Европы, где быстрыми темпами растёт популярность электромобилей и велосипедов. Усилия по улучшению экологии побуждают города сокращать количество автомобилей на дорогах, создавая условия для более чистой и удобной городской среды.

По прогнозам к будущему численность автомобилей на дорогах может сократиться на 90 %. Одним из признаков этого уже является снижение продаж автомобилей на мировом рынке: только за семь месяцев 2024 года продажи упали на 5,8 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Тем не менее, полное исчезновение автомобилей из жизни людей маловероятно. Исследователи отмечают, что дилеры по-прежнему смогут получать прибыль, фокусируясь на продажах и сервисном обслуживании. Среди автомобилей, которые будут востребованы в будущем, специалисты называют те, которые объединяют современные системы безопасности и новейшие технологии, а также соответствуют строгим экологическим стандартам.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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