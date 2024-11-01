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Рейтинг машин для новичков: Ford, Hyundai и Chevrolet

Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
1:21
Авто

Новички за рулём часто выбирают в качестве первой машины недорогие, но надёжные автомобили. Такие модели отличаются простотой в управлении и минимальным риском поломок, что делает их оптимальным вариантом для начинающих.

Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, CC BY-SA 4.0

Мы составили небольшой рейтинг из трёх моделей, которые подойдут водителям с небольшим опытом. Лидером списка стал Ford Focus II, который славится комфортом и надёжностью. Этот автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и механической коробкой передач, обеспечивая водителю удобство и безопасность.

Второе место занимает Hyundai Accent третьего поколения. Этот автомобиль выделяется сочетанием хорошего качества и доступной цены, хотя не слишком популярен на постсоветском пространстве. Под капотом у него находится двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 145 лошадиных сил, что позволяет уверенно чувствовать себя на дороге.

Третье место достаётся Chevrolet Lanos — бюджетному и функциональному автомобилю. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель на 85 лошадиных сил обеспечит плавное движение и достаточно мощности для городских условий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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