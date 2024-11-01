Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса
Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке
Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях
Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем
Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
Как избавиться от перхоти в домашних условиях: проверенные средства
Тренировка для красивых ягодиц: домашние упражнения без дорогостоящего инвентаря
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста

Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель

Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
1:05
Авто

Автомобилисты назвали основные признаки, которые помогут водителям вовремя обнаружить и предотвратить поломку мотора. Если на панели приборов загорелся индикатор "Check engine", это первый и самый очевидный сигнал, что мотор требует внимания специалистов.

Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Ещё одним тревожным симптомом могут быть сбои в системе смазки — если они возникают, нужно обратиться на станцию технического обслуживания. Также стоит насторожиться, если при запуске двигателя наблюдаются скачки оборотов: этот признак может указывать на износ деталей мотора.

Помимо этого, особое внимание следует обратить на цвет дыма из выхлопной трубы — сизый или голубой оттенок говорит о том, что в топливную систему попали вредные примеси. Дополнительные признаки неисправности включают повышенный расход топлива, потерю динамики и посторонние шумы во время работы двигателя. Эти симптомы — веский повод для проверки состояния мотора, чтобы избежать серьёзных поломок в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста
Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара
Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными
Как справиться с выпадением волос: руководство к красивым и густым волосам
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ
Учёные нашли объяснение: почему некоторые люди постоянно опаздывают
Как пересаживать малину: советы опытных садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.