Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель

Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилисты назвали основные признаки, которые помогут водителям вовремя обнаружить и предотвратить поломку мотора. Если на панели приборов загорелся индикатор "Check engine", это первый и самый очевидный сигнал, что мотор требует внимания специалистов.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Ещё одним тревожным симптомом могут быть сбои в системе смазки — если они возникают, нужно обратиться на станцию технического обслуживания. Также стоит насторожиться, если при запуске двигателя наблюдаются скачки оборотов: этот признак может указывать на износ деталей мотора.

Помимо этого, особое внимание следует обратить на цвет дыма из выхлопной трубы — сизый или голубой оттенок говорит о том, что в топливную систему попали вредные примеси. Дополнительные признаки неисправности включают повышенный расход топлива, потерю динамики и посторонние шумы во время работы двигателя. Эти симптомы — веский повод для проверки состояния мотора, чтобы избежать серьёзных поломок в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

