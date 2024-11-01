Авто с самыми надёжными мультимедиа-системами: топ по классам

Лидеры мультимедиа среди автомобилей: кто удивил водителей

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Рейтинг автомобилей с лучшими мультимедиа-системами был составлен на основе отзывов автовладельцев, которые приобрели новые машины в последние три месяца. При составлении списка учитывались жалобы на работу бортовой электроники и мультимедиа.

Каждому классу автомобилей соответствовал победитель, набравший наименьшее количество нареканий. В сегменте малых авто лидером стал Hyundai Accent, на который пришлось 6,9 жалоб на 100 автомобилей. Среди компактных машин выделился Kia Soul с показателем 9,0. Hyundai Santa Fe занял первое место среди среднеразмерных авто, набрав 9,1 жалобы на сотню машин.

Среди лучших также оказались Nissan Titan (полноразмерный класс), Mercedes GLA (малый премиум-класс), Genesis G70 (компактный премиум-класс), Audi Q8 и Porsche 911 (среднеразмерный премиум-класс), а также BMW седьмой серии, признанный лидером в категории полноразмерных премиум-авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

