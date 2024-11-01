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Самые популярные трёхдверные кроссоверы на рынке СНГ

Лучшая трёхдверная классика для автолюбителей
1:13
Авто

Автолюбители ценят трёхдверные кроссоверы за их вместительность и практичность. Именно благодаря этим качествам на постсоветском пространстве лидером среди таких моделей остаётся проверенная временем "Нива".

Лучшая трёхдверная классика для автолюбителей
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Отечественный кроссовер Lada 4x4 "Нива" привлекает внимание полным приводом, надёжным 1,7-литровым двигателем и пятиступенчатой коробкой передач.

На втором месте по популярности находится Toyota RAV4. Эта модель изначально выпускалась как в пятидверной, так и в трёхдверной модификации. Однако с 2005 года трёхдверная версия больше не производится.

Третью строчку рейтинга уверенно занимает Suzuki Grand Vitara. Трёхдверный кроссовер доступен с бензиновыми моторами на 1,6 и 2,4 литра, а также с 1,9-литровым турбодизелем, что делает его достаточно универсальным выбором.

Четвёртое место достаётся Honda HR-V, которая ещё 10-20 лет назад пользовалась популярностью среди автолюбителей. Сегодня эта модель остаётся в узком кругу ценителей.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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