Самые популярные мифы о поведении кошек

Разрушаем мифы о кошках, которые вводят владельцев в заблуждение

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Мы разобрали самые распространённые мифы о кошках, которые часто можно услышать от владельцев пушистых питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое заблуждение — что все кошки любят, когда их гладят. Это не так: некоторые кошки вовсе не в восторге от прикосновений и предпочитают сохранять дистанцию. Тем, кто всё же любит ласку, важно, чтобы её проявляли мягко — нажатия раздражают большинство животных. Но почти каждая кошка обожает нежное почёсывание за ушками или под щёчками.

Второй миф — кот, который не слушается, чувствует себя хозяином в доме. На самом деле всё объясняется их природой: кошки — одиночки и понятия не имеют, что такое подчинение. Они действуют по внутренним инстинктам, а не из желания доминировать.

Третий стереотип касается общения с кошками. Подходить к животному слишком близко и смотреть ему в глаза — значит проявлять агрессию. В дикой природе такой жест — угроза, поэтому вместо ласки можно получить лапой по носу.

Четвёртый миф — если кот прыгает на человека, он нападает. Однако чаще всего это просто приглашение поиграть. Люди сами приучают питомцев к игре с руками или ногами, и потом удивляются, когда они воспринимают это как игру.

Пятый миф — кота можно приучить не лазать на стол. На самом деле, кошка всё равно будет делать это, когда никто не видит. Учитывая её потребность исследовать территорию, лучше предоставить альтернативу, например, разрешить залезать на холодильник или шкаф, что также удовлетворит её стремление быть выше.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

