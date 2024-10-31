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Как быстро завести машину в мороз: проверенные советы

Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней
1:09
Авто

Быстро завести автомобиль в мороз можно простым и эффективным способом, доступным каждому автолюбителю. Проблема замерзания автомобиля при сильном падении температуры — неприятная, но распространённая ситуация среди водителей. Она возникает из-за скопившейся влаги возле топливного насоса, которая, попадая в камеру сгорания двигателя, замерзает и блокирует топливные каналы, мешая запуску.

Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Чаще всего это решается при заезде в тёплый гараж, где лёд оттаивает, и двигатель снова готов к работе. Однако есть и более быстрый метод: добавление спирта или водки в бензобак. Для этого потребуется около стакана спирта или полбутылки водки, что позволяет расщепить образовавшиеся льдинки и обеспечить топливу свободный доступ.

Спирт не боится низких температур, не замерзает сам и безопасен для автомобиля, растворяя лёд в системе. Важно помнить, что этот способ не подходит для старых машин или тех, которые оборудованы металлическими бензобаками, так как спирт может вызвать коррозию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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