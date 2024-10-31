Осенние советы для безопасного вождения в дождь и снег

Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега

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С конца сентября по конец октября погода несколько раз может проверить водителей на навыки безопасного вождения. Осенняя непогода подбрасывает целый набор сложностей: первый снег, дождь, слякоть, грязь и летняя резина, которая в таких условиях становится опасной. Всё это влияет на рост числа ДТП, поэтому автоэксперты рекомендуют следовать простым, но важным советам.

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Важнейший совет связан с соблюдением правил дорожного движения: скорость должна быть выбрана в соответствии с техническим состоянием автомобиля и погодными условиями. Увы, далеко не все водители успели "переобуть" автомобиль на зимнюю резину, и это личное решение — проехать по первому снегу на летней резине или пересесть на общественный транспорт.

В дождливую погоду дорожное покрытие становится скользким, и любой резкий манёвр может обернуться потерей контроля над автомобилем. Важно помнить, что жизнь не только водителя и его пассажиров, но и всех участников дорожного движения зависит от его действий и решений за рулём.