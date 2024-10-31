Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Экий он, экотуризм!
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"

Осенние советы для безопасного вождения в дождь и снег

Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
1:10
Авто

С конца сентября по конец октября погода несколько раз может проверить водителей на навыки безопасного вождения. Осенняя непогода подбрасывает целый набор сложностей: первый снег, дождь, слякоть, грязь и летняя резина, которая в таких условиях становится опасной. Всё это влияет на рост числа ДТП, поэтому автоэксперты рекомендуют следовать простым, но важным советам.

Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важнейший совет связан с соблюдением правил дорожного движения: скорость должна быть выбрана в соответствии с техническим состоянием автомобиля и погодными условиями. Увы, далеко не все водители успели "переобуть" автомобиль на зимнюю резину, и это личное решение — проехать по первому снегу на летней резине или пересесть на общественный транспорт.

В дождливую погоду дорожное покрытие становится скользким, и любой резкий манёвр может обернуться потерей контроля над автомобилем. Важно помнить, что жизнь не только водителя и его пассажиров, но и всех участников дорожного движения зависит от его действий и решений за рулём.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Наука и техника
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Последние материалы
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября
Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.