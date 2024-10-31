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Новые кроссоверы Toyota RAV4 и Wildlander для китайского рынка

Кроссоверы Toyota: обновлённый RAV4 и Wildlander с новым дизайном
1:03
Авто

Японская корпорация Toyota представила обновлённую версию популярного кроссовера Toyota RAV4, предназначенную для китайского рынка, где она будет предлагаться под двумя именами: Toyota RAV4 и Toyota Wildlander.

Кроссоверы Toyota: обновлённый RAV4 и Wildlander с новым дизайном
Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние

Обе версии обладают идентичным техническим оснащением, отличаясь лишь некоторыми элементами дизайна. Первым на рынок выйдет Toyota RAV4, а уже к концу года начнутся продажи модели Toyota Wildlander.

Toyota также раскрыла подробные характеристики новинок. Длина автомобиля составит 4600 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1680 мм. Машина оснащена вариатором CVT, с возможностью выбора переднего или полного привода в зависимости от комплектации.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается современной системой безопасности, а также камерой кругового обзора и круиз-контролем, адаптированным для движения в пробке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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