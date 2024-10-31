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Топ-5 суперкаров с выдающимся дизайном и высокими скоростными показателями

Эстетика и мощь: лучшие суперкаров мира, от которых захватывает дух
1:53
Авто

Внешний вид — это ключевая черта, по которой оценивается качество суперкара. Эффектный экстерьер служит визитной карточкой топовых моделей, сочетающих в себе стиль и технологичность.

Эстетика и мощь: лучшие суперкаров мира, от которых захватывает дух
Фото: flickr.com by Александр Прево, CC BY-SA 2.0

Первым в списке лучших моделей стоит Ferrari 458 Italia, выпуск которой продолжался с 2009 по 2015 год. Этот спортивный автомобиль славится не только высокой скоростью (до 325 км/ч), но и отличной управляемостью, достигая разгона до 100 км/ч за впечатляющие 3,4 секунды.

Не отстаёт и Ford GT, чья привлекательность проявляется как во внешнем виде, так и в интерьере. Несмотря на скромный по сравнению с конкурентами двигатель, модель может похвастаться высокой скоростью и резвым разгоном.

Porsche 918 Spyder поражает своим оригинальным дизайном и выдающимся техническим оснащением. Двигатель мощностью 800 лошадиных сил разгоняет авто до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Lamborghini Huracan привлекает внимание дизайном, в котором красота сочетается с функциональностью. Благодаря обтекаемой форме и продуманной аэродинамике модель разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, достигая максимума в 325 км/ч.

Пятёрку лучших замыкает Ferrari LaFerrari — итальянский суперкар с невероятно мощным двигателем на 950 лошадиных сил. Это позволяет авто разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды и достигать максимальной скорости в 330 км/ч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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