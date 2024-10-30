Как перевозить велосипед на крыше автомобиля

Выбираем лучший способ перевозки велосипеда в авто

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Для автолюбителей, желающих взять велосипед в поездку, перевозка двухколёсного транспорта часто становится проблемой.

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Наиболее распространённым решением является крепление велосипеда на крыше автомобиля. Этот способ позволяет транспортировать сразу несколько велосипедов, при этом остаётся хороший обзор дороги. Недостатком является увеличение высоты автомобиля, что усложняет управление и повышает расход топлива.

Другой вариант — установить крепление на задней двери. Этот метод удобен тем, что номера и фары остаются видимыми, но усложняется установка, и доступ в багажник блокируется.

Можно также воспользоваться креплением на запасном колесе, если оно есть у автомобиля. Однако это решение подходит не всем, так как "запаска" установлена далеко не на каждом авто.

Самым безопасным считается использование крепления на фаркопе, но тут велосипед может частично закрывать номера и задние фары, что важно учитывать при выборе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

