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Как перевозить велосипед на крыше автомобиля

Выбираем лучший способ перевозки велосипеда в авто
1:05
Авто

Для автолюбителей, желающих взять велосипед в поездку, перевозка двухколёсного транспорта часто становится проблемой.

Выбираем лучший способ перевозки велосипеда в авто
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Наиболее распространённым решением является крепление велосипеда на крыше автомобиля. Этот способ позволяет транспортировать сразу несколько велосипедов, при этом остаётся хороший обзор дороги. Недостатком является увеличение высоты автомобиля, что усложняет управление и повышает расход топлива.

Другой вариант — установить крепление на задней двери. Этот метод удобен тем, что номера и фары остаются видимыми, но усложняется установка, и доступ в багажник блокируется.

Можно также воспользоваться креплением на запасном колесе, если оно есть у автомобиля. Однако это решение подходит не всем, так как "запаска" установлена далеко не на каждом авто.

Самым безопасным считается использование крепления на фаркопе, но тут велосипед может частично закрывать номера и задние фары, что важно учитывать при выборе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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