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Вежливость на дороге: когда это приводит к авариям

Как излишняя вежливость на дороге приводит к авариям
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Авто

Дорога — не место для проявления излишней вежливости. Резкое торможение при виде пешехода, например, может спровоцировать ДТП: за вами едущий автомобиль рискует врезаться, либо из соседней полосы выедет водитель, не заметивший пешехода.

За городом риск аварий только возрастает: если водитель из вежливости прижимается ближе к обочине, чтобы не мешать другим, это часто провоцирует опасные ситуации.

Пропускать другие машины вперёд в условиях встречного движения тоже не всегда разумно — такая уступка может привести к серьёзному столкновению. На дороге важно помнить: вежливость здесь иногда уместнее заменить здравым смыслом и вниманием к ситуации.

Руководствуйтесь логикой и тщательно продумывайте возможные последствия своих манёвров. Это обеспечит безопасность и вам, и другим участникам движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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