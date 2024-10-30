Автоматизированная диагностика: сканер от UVeye для авто

Израильская компания UVeye разработала проект, способный обнаруживать автомобильные дефекты всего за считаные секунды. Изначально система создавалась для обеспечения безопасности и мгновенного выявления бомб, однако на первых этапах испытаний инженеры столкнулись с проблемами — из-за высокой точности сканирования система иногда давала ложные срабатывания.
Вскоре разработчики пришли к выводу, что технология способна эффективно выявлять не только угрозы, но и широкий спектр дефектов в автомобилях. Устройство обнаруживает различные повреждения: от механических неисправностей кузова и протечек до проблем с шинами и днищем. Сканирование с помощью искусственного интеллекта занимает всего три-четыре секунды.
Инновацией могут заинтересоваться автопроизводители, арендодатели, дилеры и страховые компании, заинтересованные в быстром и точном диагностировании состояния автомобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.