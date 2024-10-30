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Важные советы для безопасности на дороге

Почему забота о состоянии авто спасает жизни
1:06
Авто

Для безопасности на дороге важно не только следовать правилам, но и уделять внимание состоянию автомобиля. Эксперты подчеркивают, что водителю стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Почему забота о состоянии авто спасает жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Технический уход. Регулярный осмотр автомобиля — это не формальность. Следите за состоянием авто не только ради проверок, но и для вашей безопасности. Выявленные вовремя проблемы помогают избежать аварийных ситуаций.
  2. Уровень топлива и наличие запасных частей. Держите под контролем количество бензина и основные комплектующие, которые могут понадобиться для быстрой замены в непредвиденной ситуации.
  3. Возможные причины поломки в пути. Если автомобиль вдруг останавливается, причина может заключаться в одном из трёх факторов: разрядился аккумулятор, перегрелся двигатель или вышел из строя предохранитель.

Также напоминаем, что забота о состоянии авто — это забота не только о собственной жизни, но и о безопасности всех участников дорожного движения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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