Важные советы для безопасности на дороге

Почему забота о состоянии авто спасает жизни

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Для безопасности на дороге важно не только следовать правилам, но и уделять внимание состоянию автомобиля. Эксперты подчеркивают, что водителю стоит обратить внимание на следующие аспекты:

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Технический уход. Регулярный осмотр автомобиля — это не формальность. Следите за состоянием авто не только ради проверок, но и для вашей безопасности. Выявленные вовремя проблемы помогают избежать аварийных ситуаций. Уровень топлива и наличие запасных частей. Держите под контролем количество бензина и основные комплектующие, которые могут понадобиться для быстрой замены в непредвиденной ситуации. Возможные причины поломки в пути. Если автомобиль вдруг останавливается, причина может заключаться в одном из трёх факторов: разрядился аккумулятор, перегрелся двигатель или вышел из строя предохранитель.

Также напоминаем, что забота о состоянии авто — это забота не только о собственной жизни, но и о безопасности всех участников дорожного движения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

