Важные советы для безопасности на дороге

Для безопасности на дороге важно не только следовать правилам, но и уделять внимание состоянию автомобиля. Эксперты подчеркивают, что водителю стоит обратить внимание на следующие аспекты:
Также напоминаем, что забота о состоянии авто — это забота не только о собственной жизни, но и о безопасности всех участников дорожного движения.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.