Как водителям избежать сонливости на трассе

Когда сон за рулём подкрался: как взбодриться в пути

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждому водителю знакомо ощущение сонливости за рулём — проблема, которая может стать серьёзной угрозой безопасности. Конечно, самый надёжный способ избежать риска — это отказаться от вождения в утомлённом состоянии. Но в реальности не всегда получается сделать паузу.

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В городской среде движение само по себе помогает сосредоточиться. Однако на загородных трассах, особенно на платных участках с идеальным покрытием, ситуация меняется — ровное движение только усиливает желание заснуть. Если нет возможности сделать полноценную остановку для отдыха, выбирайте обычную трассу, где динамика движения вас точно подбодрит.

При сильной усталости стоит также отключить круиз-контроль, который способствует монотонности. Для кратковременного восстановления бодрости сделайте остановку, выйдите из машины, пройдитесь, а затем установите в салоне прохладный воздух — это поможет вернуть ощущение свежести и собранности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

