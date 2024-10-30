Как водителям избежать сонливости на трассе

Каждому водителю знакомо ощущение сонливости за рулём — проблема, которая может стать серьёзной угрозой безопасности. Конечно, самый надёжный способ избежать риска — это отказаться от вождения в утомлённом состоянии. Но в реальности не всегда получается сделать паузу.
В городской среде движение само по себе помогает сосредоточиться. Однако на загородных трассах, особенно на платных участках с идеальным покрытием, ситуация меняется — ровное движение только усиливает желание заснуть. Если нет возможности сделать полноценную остановку для отдыха, выбирайте обычную трассу, где динамика движения вас точно подбодрит.
При сильной усталости стоит также отключить круиз-контроль, который способствует монотонности. Для кратковременного восстановления бодрости сделайте остановку, выйдите из машины, пройдитесь, а затем установите в салоне прохладный воздух — это поможет вернуть ощущение свежести и собранности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.