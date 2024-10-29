Когда нужно менять изношенные шины

Когда менять шины: что советуют профессионалы

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Шиномонтажные станции проанализировали, когда действительно стоит менять изношенную резину. Чтобы получить точные результаты, специалисты провели тест, оценив влияние глубины рисунка протектора на поведение шин на заснеженной дороге.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Эксперимент состоял в том, что автомобиль, оснащённый зимними шинами размером 205/55 R16, разогнали до 40 км/ч по утрамбованному снегу и резко затормозили до полной остановки. Полученные замеры показали, что у шин с изношенным протектором тормозной путь увеличился почти на три метра.

При качественной резине эксперты советуют менять шины каждые 50-70 тысяч километров. Однако бывают случаи, когда замена требуется уже спустя 10-20 тысяч километров пробега.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

