Когда нужно менять изношенные шины

Шиномонтажные станции проанализировали, когда действительно стоит менять изношенную резину. Чтобы получить точные результаты, специалисты провели тест, оценив влияние глубины рисунка протектора на поведение шин на заснеженной дороге.
Эксперимент состоял в том, что автомобиль, оснащённый зимними шинами размером 205/55 R16, разогнали до 40 км/ч по утрамбованному снегу и резко затормозили до полной остановки. Полученные замеры показали, что у шин с изношенным протектором тормозной путь увеличился почти на три метра.
При качественной резине эксперты советуют менять шины каждые 50-70 тысяч километров. Однако бывают случаи, когда замена требуется уже спустя 10-20 тысяч километров пробега.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.