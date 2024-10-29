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Когда нужно менять изношенные шины

Когда менять шины: что советуют профессионалы
0:53
Авто

Шиномонтажные станции проанализировали, когда действительно стоит менять изношенную резину. Чтобы получить точные результаты, специалисты провели тест, оценив влияние глубины рисунка протектора на поведение шин на заснеженной дороге.

Когда менять шины: что советуют профессионалы
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Эксперимент состоял в том, что автомобиль, оснащённый зимними шинами размером 205/55 R16, разогнали до 40 км/ч по утрамбованному снегу и резко затормозили до полной остановки. Полученные замеры показали, что у шин с изношенным протектором тормозной путь увеличился почти на три метра.

При качественной резине эксперты советуют менять шины каждые 50-70 тысяч километров. Однако бывают случаи, когда замена требуется уже спустя 10-20 тысяч километров пробега.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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