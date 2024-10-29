Продан DeLorean DMC-12 с обновленными системами и редким цветом

Легенда экрана и редкий экземпляр: черный DeLorean продан на аукционе

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Легендарный автомобиль DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря фильмам и своему футуристическому дизайну, продан на аукционе за 32 тысячи долларов. Торги прошли на площадке Bring a Trailer, где модель выделилась необычным чёрным цветом кузова — весьма редким для DMC-12.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Эта машина была выпущена в 1981 году и прошла всего 9495 км, что для её возраста — редкость. Перед продажей автомобиль прошёл капитальный ремонт: специалисты обновили топливную систему, систему зажигания и заменили датчики, обеспечив безупречное состояние для нового владельца.

Стандартный цвет DMC-12 — серый, но некоторые экземпляры окрашивали в чёрный, красный и даже жёлтый по заказу сторонних подрядчиков. На сегодняшний день сохранились чёрные и жёлтые модели, что делает этот автомобиль настоящим эксклюзивом среди ценителей ретро.

Редкая модель оборудована двигателем мощностью 150 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 177 км/ч — впечатляющие показатели для своего времени и стиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

