Рейтинг марок автомобилей с наибольшим количеством поломок

Рейтинг самых ненадёжных авто: кто чаще попадает в автосервис

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Наименее надёжные автомобили названы: именно они чаще всего требуют эвакуации и ремонта в автосервисе. Лидируют в этом списке Audi, Peugeot и Daewoo — 3 %, 2,5 % и 2,4 % всех заявок соответственно.

Чуть реже неприятности случаются у водителей BMW, Subaru, Skoda и Mercedes с показателями 2,2 %, 2 %, 1,9 % и 2,3 %. Проблемы у автомобилей Nissan и Opel встречаются ещё реже — всего 1,8 % случаев. Закрывает десятку ВАЗ с показателем 1,6 %, который тоже считается сравнительно небольшим.

Рассматривая причины поломок, 25 % всех неисправностей связаны с двигателем, ещё 20 % — с повреждениями кузова после аварий. Проблемы с коробкой передач и электрикой также часто приводят к обращениям в автосервис.

Примечательно, что заявки на поломки, требующие эвакуации с последующим капитальным ремонтом агрегатов, составляют всего 1 % от общего числа — такие случаи всё же остаются исключением.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

