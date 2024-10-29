Звуки автомобиля, сигнализирующие о неисправности

Нестандартные звуки авто: что игнорировать нельзя

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Автомобильные звуки часто становятся первым предупреждением о возможных неисправностях, которые не стоит игнорировать. Конечно, не все шумы требуют визита в автосервис: некоторые из них — это просто особенности модели. Однако если вы слышите что-то необычное, настораживающее, лучше не откладывать осмотр специалистом.

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Скрип или скрежет, особенно от тормозной системы, — один из ярких признаков, что детали изношены и требуют замены. С тормозами шутить опасно, поэтому при малейшем подозрении обратитесь в сервис.

Не менее тревожен шипящий звук под капотом. Он может указывать на несколько проблем: перегрев двигателя, утечку охлаждающей жидкости, масла или разгерметизацию вакуумной магистрали. Каждая из этих поломок может повлиять на надёжность авто, так что игнорировать шипение точно не стоит.

Ещё один нежелательный звук — стук. Часто он бывает неуловим, и его причины могут быть разными. Если стук возникает при ускорении, лучше доверить диагностику профессионалу: он точно определит источник шума и решит проблему.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

