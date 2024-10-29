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Самые доступные подержанные кроссоверы за 450 тысяч рублей

Как выбрать кроссовер до 450 тысяч: топ доступных вариантов
1:15
Авто

Не нужно быть миллионером, чтобы купить себе кроссовер. Сегодня на вторичном рынке можно найти немало доступных предложений в пределах 400-450 тысяч рублей. Вот тройка самых востребованных подержанных внедорожников, доступных по умеренной цене.

Как выбрать кроссовер до 450 тысяч: топ доступных вариантов
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

На третьей позиции уверенно расположился Kia Sorento первого поколения. Этот корейский кроссовер отличается рамной конструкцией и доступным полным приводом, что делает его надёжным выбором для городских и загородных дорог.

Второе место заслуженно получил Renault Duster. Модель завоевала популярность благодаря своей надёжности, простой комплектации и доступной цене, что делает его отличным вариантом для тех, кто ищет бюджетное, но качественное авто.

Первую строчку занял легендарный Toyota RAV4 второго поколения, который можно найти за 450 тысяч рублей. Этот японский внедорожник привлекает покупателей своим мощным 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 2 литра и системой полного привода, что позволяет комфортно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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