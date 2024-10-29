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Полноприводный гибрид Honda CR-V с мощной системой i-MMD

Гибрид Honda CR-V — стремительный и технологичный кроссовер
1:34
Авто

Полноприводный гибрид Honda CR-V уверенно занял своё место на рынке.

Гибрид Honda CR-V — стремительный и технологичный кроссовер
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Эта модель оснащена гибридной системой i-MMD, которая позволяет кроссоверу стремительно трогаться с места. Под капотом скрывается бензиновый двигатель объёмом 2 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Его главная задача — подключаться на высоких скоростях, позволяя 184-сильному электромотору взять небольшую паузу.

Интересный факт: в автомобиле отсутствует традиционная коробка передач. Гибридная установка работает в трёх режимах. В EV Drive автомобиль питается от литий-ионной батареи, Hybrid Drive активирует электрогенератор, а Engine Drive включает бензиновый двигатель, который напрямую приводит колёса в движение, используя блокирующую муфту.

Внешний вид Honda CR-V также привлекает внимание. Агрессивная решётка радиатора и выразительная передняя оптика подчёркивают характер автомобиля. Задние фонари элегантно разделены на две части, а плавные линии придают кузову стильный и динамичный вид.

Салон кроссовера оформлен качественными материалами, благодаря которым он выглядит элегантно и не перегружен лишними деталями. Внутри найдётся всё для комфорта: Apple CarPlay, Android Auto, Google Maps и Siri. А вместо привычного рычага КПП — только кнопки, что добавляет современности и облегчает управление.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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