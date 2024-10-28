Топ машин, для которых АИ-92 безопасен

Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Составлен список новых автомобилей, для которых бензин АИ-92 подходит без вреда для двигателя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На первой позиции — UAZ. Несмотря на то что компания постепенно отказывается от использования АИ-92, модели Hunter и "Патриот" по-прежнему работают на нём без проблем.

Второе место занимает Mitsubishi, а третье досталось популярным корейским седанам и хэтчбекам Kia Rio и Hyundai Solaris.

Эти машины уверенно функционируют на АИ-92, не сталкиваясь с техническими трудностями.

Кроме того, 92-й бензин подходит и для более дорогих моделей, таких как Kia Ceed, Hyundai Elantra и Toyota.

Эксперты подчёркивают, что автомобили с объёмом двигателя 2-2,5 литра также могут без труда работать на АИ-92, обеспечивая оптимальную производительность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

