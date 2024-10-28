Какие мифы об электромобилях подтвердились

Удалось выяснить, какие распространённые мифы об автомобилях оказались правдой. Рассмотрим их подробнее:
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Электрокары реже воспламеняются. Статистика подтверждает, что случаи возгорания у электромобилей встречаются реже, чем у машин с ДВС. Но если возгорание всё же происходит, огонь распространяется заметно быстрее.
Увеличение дальности действия сигнализации при поднесении ключа к голове. На первый взгляд, это звучит странно, но этот лайфхак действительно работает. Так можно облегчить поиск автомобиля на стоянке, если вдруг забыли место парковки.
Индикатор топлива на низком уровне. Если стрелка приближается к нулю, не стоит рисковать и ехать на дальние расстояния. Лучше поскорее найти ближайшую заправку, чтобы не остаться на дороге.
Экологичность электрокаров. Доказать полную экологическую безопасность электромобилей сложно, но они подлежат переработке, что в целом снижает их экологический след.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.