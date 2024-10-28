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Какие мифы об электромобилях подтвердились

Шокирующие авто-мифы, которые оказались правдой
1:04
Авто

Удалось выяснить, какие распространённые мифы об автомобилях оказались правдой. Рассмотрим их подробнее:

Шокирующие авто-мифы, которые оказались правдой
Фото: freepik.com by standret, PDM
  1. Электрокары реже воспламеняются. Статистика подтверждает, что случаи возгорания у электромобилей встречаются реже, чем у машин с ДВС. Но если возгорание всё же происходит, огонь распространяется заметно быстрее.
  2. Увеличение дальности действия сигнализации при поднесении ключа к голове. На первый взгляд, это звучит странно, но этот лайфхак действительно работает. Так можно облегчить поиск автомобиля на стоянке, если вдруг забыли место парковки.
  3. Индикатор топлива на низком уровне. Если стрелка приближается к нулю, не стоит рисковать и ехать на дальние расстояния. Лучше поскорее найти ближайшую заправку, чтобы не остаться на дороге.
  4. Экологичность электрокаров. Доказать полную экологическую безопасность электромобилей сложно, но они подлежат переработке, что в целом снижает их экологический след.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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