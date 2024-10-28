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Автомобили будущего: какие привычные детали заменят технологии

Как меняется автомобиль: привычные элементы уходят в прошлое
1:12
Авто

Автомобильная индустрия стремительно развивается, и привычные нам детали автомобилей скоро могут стать историей. Речь идёт о тех элементах, которые мы привыкли считать незаменимыми, но которые будут постепенно заменяться на более современные и функциональные решения.

Как меняется автомобиль: привычные элементы уходят в прошлое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Скоро исчезнут следующие привычные вещи:
    Зеркала заднего вида. Кажется странным представить автомобиль без этих зеркал, ведь они давно стали важной частью безопасности на дороге. Однако, японские инженеры уже заменяют их камерами, что даёт водителям лучшие возможности обзора, особенно в сложных погодных условиях. Единственным препятствием остаётся высокая стоимость таких систем.
  2. Автомагнитола. В новых моделях уже трудно встретить стандартную магнитолу, так как она занимает много места, которое можно использовать более рационально.
  3. Ключи зажигания. Автомобильные разработчики стремятся к новым способам идентификации водителя, подобно смартфонам: доступ к машине будет осуществляться с помощью отпечатка пальца или распознавания лица, а запуск двигателя — нажатием кнопки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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