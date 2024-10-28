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Tesla представила дворники без жесткого крепления для полной очистки стекла

Tesla переосмыслила дворники — что они теперь могут
Авто

Инженеры Tesla разработали инновационные дворники, способные решать давнюю проблему очистки ветрового стекла. Эти дворники не имеют жёсткого крепления, что позволяет им легко перемещаться по всему стеклу, обеспечивая его качественное очищение от края до края.

Tesla переосмыслила дворники — что они теперь могут
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Основная задача новой разработки — действительно очищать ВСЮ поверхность лобового стекла, с чем традиционные дворники порой не справляются, оставляя полосы и пятна, особенно по краям. С новыми дворниками водителям не придётся прилагать дополнительных усилий для очистки — магнитное поле и специально рассчитанные траектории движения гарантируют безупречный результат.

Хотя модель пока находится на стадии доработки, она имеет шанс в скором времени появиться на электрических автомобилях Tesla и улучшить их эксплуатационные характеристики. Благодаря возвратно-поступательному движению под воздействием магнитов, новые дворники не оставляют необработанных участков, что делает их особенно привлекательными для автолюбителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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