Ferrari рассматривает замену V12 на фоне ужесточения экостандартов

Ferrari пересматривает легендарные V12: как экостандарты влияют на спорткары

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Ferrari готовится к отказу от своих легендарных V12 двигателей. Главные причины — ужесточение экологических и звуковых стандартов.

Изменение норм по уровню шума и выбросам оказывает давление на автопроизводителей, вынуждая их пересматривать состав двигателей. Технический директор Ferrari Майкл Лайтерсон подтвердил, что компания, хотя и продолжает выпуск V12, постепенно смещает приоритет на V8 и альтернативные двигатели.

Лайтерсон поясняет: компания не планирует резко отказываться от V12. Ferrari будет делать всё возможное, чтобы продлить жизнь этому легендарному двигателю, оставаясь в рамках законов Китая, США и других стран. Сегодня у компании есть все необходимое, чтобы сохранить его на рынке в ближайшие годы.

Новые стандарты, введённые с 2018 года, требуют особого контроля над уровнем шума двигателей. В частности, важно, чтобы двигатели укладывались в рамки не только при стандартных тестах, но и при реальной эксплуатации. Именно шум и уровень выбросов стали ключевыми проблемами, ставящими под вопрос будущее V12.

Тем не менее, V12 двигатели, скорее всего, не исчезнут внезапно. Переход на электромобили идёт постепенно, и компания надеется сохранить свой легендарный двигатель на рынке в рамках возможного.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

