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Плюсы и минусы Toyota RAV4: полное руководство для владельца

Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
0:53
Авто

Toyota RAV4 является достаточно популярной моделью машины, у которой достаточно много поклонников. Удалось вычислить сильные и слабые стороны машины. К плюсам можно отнести следующие показатели:

Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0
  1. Машина выглядит весьма респектабельно и привлекательно.
  2. Качество салона.
  3. Надежность авто.
  4. Высокий.
  5. Вместительный багажник.
  6. Подходит в качестве семейного транспортного средства.
  7. Есть возможность бесключевого доступа.

Однако у каждой машины существуют и свои недостатки:

  1. Салон снаружи кажется более просторным, чем он есть на самом деле.
  2. Зимой бывает удвоенный расход топлива.
  3. Ограниченный угол обзора.
  4. Задняя дверь немного неудобная в использовании: при открытии требуется прилагать значительные усилия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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