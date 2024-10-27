Плюсы и минусы Toyota RAV4: полное руководство для владельца

Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем

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Toyota RAV4 является достаточно популярной моделью машины, у которой достаточно много поклонников. Удалось вычислить сильные и слабые стороны машины. К плюсам можно отнести следующие показатели:

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Машина выглядит весьма респектабельно и привлекательно. Качество салона. Надежность авто. Высокий. Вместительный багажник. Подходит в качестве семейного транспортного средства. Есть возможность бесключевого доступа.

Однако у каждой машины существуют и свои недостатки:

Салон снаружи кажется более просторным, чем он есть на самом деле. Зимой бывает удвоенный расход топлива. Ограниченный угол обзора. Задняя дверь немного неудобная в использовании: при открытии требуется прилагать значительные усилия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

