Плюсы и минусы Toyota RAV4: полное руководство для владельца
Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
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Toyota RAV4 является достаточно популярной моделью машины, у которой достаточно много поклонников. Удалось вычислить сильные и слабые стороны машины. К плюсам можно отнести следующие показатели:
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0
- Машина выглядит весьма респектабельно и привлекательно.
- Качество салона.
- Надежность авто.
- Высокий.
- Вместительный багажник.
- Подходит в качестве семейного транспортного средства.
- Есть возможность бесключевого доступа.
Однако у каждой машины существуют и свои недостатки:
- Салон снаружи кажется более просторным, чем он есть на самом деле.
- Зимой бывает удвоенный расход топлива.
- Ограниченный угол обзора.
- Задняя дверь немного неудобная в использовании: при открытии требуется прилагать значительные усилия.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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