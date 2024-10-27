Renault: какие модели выбирают автолюбители разных возрастов

Возраст водителей Renault: какие модели предпочитают 40-летние

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Стал известен средний возраст владельцев автомобилей Renault. Эти машины особенно популярны среди людей около 40 лет.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Анализируя данные пришли к выводу, что средний возраст владельцев автомобилей Renault составляет 40 лет. При этом для разных моделей выявлены заметные возрастные различия.

Самые возрастные модели — Kangoo, Sandero, Koleos, Duster и Scenic — обычно выбирают водители примерно 41 года. Самыми молодыми владельцами стали пользователи Renault Laguna и Symbol, их средний возраст — 36 лет.

Средний возраст владельцев популярных Renault Kaptur и Fluence составил ровно 40 лет. Renault Logan привлекает преимущественно 39-летних автолюбителей, тогда как Renault Megane пользуется спросом у 37-летних.

В исследовании приняли участие более 240 тысяч человек, из которых 5,9 тысячи ответили именно по автомобилям Renault. Анкетирование проводилось среди граждан от 18 до 65 лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

