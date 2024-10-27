Volkswagen представил три домашних зарядных станции для электрокаров

Заряди электрокар дома: новые зарядные станции от Volkswagen на любой бюджет

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Volkswagen представил три зарядные станции для домашнего использования, которые обещают зарядить электромобили быстрее обычной розетки. Начальная стоимость базовой модели составляет 399 евро, и она предназначена для зарядки электрокаров мощностью 11 кВт, обеспечивая шесть часов подзарядки на 58 кВт.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License

Первый вариант — это стандартная версия с базовым набором: зарядный блок и несколько кабелей. Модель стоимостью 599 евро дополнительно поддерживает Wi-Fi и позволяет передавать данные о состоянии автомобиля на мобильные устройства владельца. Модуль LTE можно подключить по желанию.

Третья и самая дорогая версия, ID. Charger Pro, стоит 849 евро и оснащена встроенным счётчиком электроэнергии и LTE-модулем с неограниченным сроком службы, что делает её более функциональной и автономной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

