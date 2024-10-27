Toyota тестирует Prius с солнечными панелями

Prius с солнечными панелями: заряд от солнца даже в движении

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota активно развивает технологии для электромобиля Prius, добавляя к нему солнечные панели. Эти ультратонкие панели толщиной всего 0,03 мм вдохновлены спутниковыми разработками и установлены на крыше, капоте, спойлере и заднем стекле автомобиля. Проект поддерживается японским правительством и находится на стадии демонстрации, его главная цель — проверить эффективность использования солнечной энергии для передвижения.

Фото: Wikipedia by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Солнечная система Prius позволяет заряжать батареи как во время движения, так и на парковке. В ясный день такой зарядки хватает примерно на 56 км. Это многообещающее достижение, но из-за климатических условий постоянное движение исключительно на солнечной энергии пока возможно не везде. Поэтому подключение к сети по-прежнему остаётся необходимым.

Для защиты батарей инженеры разместили буфер между панелями и кузовом, а сами аккумуляторы установлены в багажнике. Однако для вывода проекта на коммерческий уровень требуется снизить цену и уменьшить вес батарей, и на это, вероятно, уйдёт ещё несколько лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

